Профессионального украинофоба и путинского пропагандиста Стивен Сигала, обвинявшегося ранее в изнасиловании 18-летней девственницы, уличили в не совсем честных и корректных действиях по отношению к налогоплательщикам и правительству США.

Как оказалось, в свое время Сигал зарегистрировал строительную компанию вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области России Александром Бабаковым.

Но спустя две недели он перерегистрировал ее, чтобы скрыть связь с российским политиком, который находится в санкционном списке Минфина США, сообщает Радио Свобода. ​

Фирма под названием «Горки инвестмент компани» просуществовала всего три недели, после чего Сигал и Бабаков вышли из нее, оставив свои доли, а Сигал тут же учредил новую фирму с почти тем же названием — «Горки холдинг компани». Профиль ее деятельности остался таким же — «строительство жилых и нежилых зданий», не изменился и адрес в Москве.

Единственное серьезное различие — отсутствие среди совладельцев сенатора Бабакова.​

Издание отмечает, что резкий выход из числа совладельцев первой фирмы и регистрация второй связана с тем, что Бабаков находится в санкционном списке Минфина США и официальный совместный бизнес с ним угрожал Стивену Сигалу в Америке штрафом в миллион долларов или тюремным заключением.

Похоже, несмотря на дружбу с Путиным и подаренное им осенью 2016 года российское гражданство, «бесстрашный» киногерой Сигал в первую очередь думает о своем кармане и боится нарушать «крымские» санкции Соединенных Штатов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017−2019 годы) Курт Волкер уверен, что крымский блок санкций США против России будет сохраняться до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины. При этом он сказал, что не видит возможностей для переговоров с Россией по Крыму.​ 18 июня Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России за незаконную аннексию Крыма.

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