Волкер дал совет, как усадить Россию за стол переговоров по Крыму

Похваливший команду Зеленского за правильно выбранную стратегию поведения при обсуждении в ТКГ проблем на временно оккупированных территориях Донбасса бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не видит возможностей для международных переговоров с Россией по Крыму.

Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии.

«Я бы сформулировал это несколько иначе. Я сам говорил об этом с российскими чиновниками и они отказываются что-то обсуждать. Они говорят: „Нет, проблем нет, Крым — это часть России, здесь не о чем говорить“. Я пока не вижу возможности для будущих переговоров», — сказал Волкер.

В то же время экс-спецпредставитель Госдепа по Украине считает, что возможность усадить Кремль за стол переговоров по освобождению полуострова существует: для этого нужно, чтобы международное сообщество должно постоянно подчеркивать проблему захвата Крыма и постоянно усиливать давление на Россию.

«Должно быть мощнее международное давление на Россию. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может и НАТО», — уверен Курт Волкер.

Напомним, что на последней пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина не отступает от позиции возвращения под свой контроль оккупированных территорий, в том числе аннексированного Крыма.

В то же время российская сторона считает, что никаких переговоров по Крыму быть не может, потому что «полуостров является частью России». Более того: страна-агрессор узаконила наказания за непризнание аннексии Крыма. В частности, согласно закону о противодействии экстремизму, теперь любые призывы к отчуждению «территории России» (например, слова «Крым — украинский») будут уголовно преследоваться. Тем самым Россия пытается объявить преступниками миллионы граждан Украины и других стран.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале июля в Киеве презентовали документ «Актуальные ориентиры государственной политики в связи с временной оккупацией АР Крым и г. Севастополя», который является по сути стратегией по деоккупации Крыма и определяет единый государственный подход к использованию терминологии, а также позиции по наиболее резонансным вопросам. В документе идет речь о гражданстве, защите удерживаемых лиц, статусе и защите коренного народа — крымских татар, определении незаконных органов власти, отношении к водоснабжению, подходах к политике санкций.

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