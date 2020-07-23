- 04:29 Превратили в "клоаку": в сети показали, до чего оккупанты довели Стрелецкую бухту Севастополя
- 03:30 Волкер дал совет, как усадить Россию за стол переговоров по Крыму
- 02:56 Разработана революционная методика выявления рака за 4 года до появления симптомов
- 02:29 Шесть уроков в маске не высидишь: в Минздраве рассказали, как будут работать школы в новом учебном год
- 01:55 У Зеленского назвали условия для проведения выборов на оккупированном Донбассе
- 01:25 Семь лет тюрьмы и конфискация имущества: одесского судью отправили за решетку за взятку в 2,5 тысячи долларов
- 00:56 Сексуальный скандал в СБУ: сотрудник службы "крышевал" проституток из офиса в центре Киева
- 00:35 Научные институты "забраковали" экспертизы по "делу Шеремета", — адвокат подозреваемой Кузьменко
- 22.07 23:57 Трамп оскандалился из-за фото с киевского Евромайдана
- 22.07 23:25 В Днепре коронавирусом заразились сразу 15 священников: в городе ожидают массовую вспышку заболевания
- 22.07 22:49 В ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля
- 22.07 22:21 Начальника отдела полиции на Днепропетровщине и его зама обвиняют в пытках задержанного
Волкер дал совет, как усадить Россию за стол переговоров по Крыму
Похваливший команду Зеленского за правильно выбранную стратегию поведения при обсуждении в ТКГ проблем на временно оккупированных территориях Донбасса бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не видит возможностей для международных переговоров с Россией по Крыму.
Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии.
«Я бы сформулировал это несколько иначе. Я сам говорил об этом с российскими чиновниками и они отказываются что-то обсуждать. Они говорят: „Нет, проблем нет, Крым — это часть России, здесь не о чем говорить“. Я пока не вижу возможности для будущих переговоров», — сказал Волкер.
В то же время экс-спецпредставитель Госдепа по Украине считает, что возможность усадить Кремль за стол переговоров по освобождению полуострова существует: для этого нужно, чтобы международное сообщество должно постоянно подчеркивать проблему захвата Крыма и постоянно усиливать давление на Россию.
«Должно быть мощнее международное давление на Россию. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может и НАТО», — уверен Курт Волкер.
Напомним, что на последней пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина не отступает от позиции возвращения под свой контроль оккупированных территорий, в том числе аннексированного Крыма.
В то же время российская сторона считает, что никаких переговоров по Крыму быть не может, потому что «полуостров является частью России». Более того: страна-агрессор узаконила наказания за непризнание аннексии Крыма. В частности, согласно закону о противодействии экстремизму, теперь любые призывы к отчуждению «территории России» (например, слова «Крым — украинский») будут уголовно преследоваться. Тем самым Россия пытается объявить преступниками миллионы граждан Украины и других стран.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале июля в Киеве презентовали документ «Актуальные ориентиры государственной политики в связи с временной оккупацией АР Крым и г. Севастополя», который является по сути стратегией по деоккупации Крыма и определяет единый государственный подход к использованию терминологии, а также позиции по наиболее резонансным вопросам. В документе идет речь о гражданстве, защите удерживаемых лиц, статусе и защите коренного народа — крымских татар, определении незаконных органов власти, отношении к водоснабжению, подходах к политике санкций.56
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Превратили в "клоаку": в сети показали, до чего оккупанты довели Стрелецкую бухту Севастополя (фото)
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».