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На одну тысячу больше: США и Польша договорились расширить военное сотрудничество
В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями Соединенные Штаты и Польша завершили переговоры по Соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA).
Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе Пентагона.
«EDCA отражает общее видение, изложенное в совместных декларациях, подписанных президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой в 2019 году», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
Отмечается, что этот документ представит необходимую правовую базу, которая будет затрагивать инфраструктурные аспекты, а также вопросы распределения военного бремени между союзниками с целью «углубления военного сотрудничества» в рамках EDCA, уточнили в Пентагоне.
Данное соглашение позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие в Польше примерно на 1 тыс. солдат — в дополнение к уже присутствующим там 4,5 тыс. военных.
Вашингтон уверен, что EDCA «укрепит НАТО, усилит сдерживания России», «успокоит союзников» Вашингтона и «улучшит стратегическую и оперативную гибкость» Соединенных Штатов. В Пентагоне также подчеркивают, что одной из задач является укрепление восточного фланга Североатлантического альянса в непосредственной близости от Черного моря.
«Мы приветствуем участников переговоров по этой важной вехой для американо-польских отношений и нашей коллективной трансатлантической безопасности», — резюмировали в американском оборонном ведомстве.
Напомним, министр обороны США Марк Эспер 29 июля заявил, что Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военных — больше, чем озвучивалось ранее. Из них 5600 будут переброшены в другие страны-члены НАТО, еще 6400 вернутся в США, при этом многие из ротации будут задействованы в других государствах Европы. Возможными странами перебазирования могут стать Италия и Бельгия. Часть контингента, вероятно, отправится в Польшу и страны Балтии, если Варшава будет придерживаться договоренностей, намеченных обеими сторонами, уточнил тогда Эспер. Таким образом, общая численность американских военнослужащих в ФРГ сократится с 36 тыс. до 24 100 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно новым договоренностям, польский город Познань станет резиденцией передового дивизионного командования и группы поддержки армии США; Дравско-Поморске станет штаб-квартирой Центра боевой подготовки для совместного использования вооруженными силами Польши и США, а Вроцлав-Страховице — местом загрузки и разгрузки авиабазы ВВС США.16
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