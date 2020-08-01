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Американских военных в Польше станет больше: страны подпишут важное соглашение
В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями Польша готовится разместить у себя 1 тысячу американских военнослужащих.
Об этом в пятницу, 31 августа, сообщил в Варшаве министр национальной обороны Мариуш Блащак.
По его словам, соответствующее соглашение с Соединенными Штатами будет подписано в ближайшее время.
Соглашение предусматривает дальнейшее углубление военного сотрудничества между странами и увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в Польше.
«В продолжение двух соглашений, подписанных президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, принцип размещения американских войск было решено изменить с ротационной основы на постоянную. Количество военных США, размещенных в Польше, возрастет ориентировочно на 1000, до минимума 5500», — говорится в сообщении.
Так, Познань станет резиденцией передового дивизионного командования и группы поддержки армии США; Дравско-Поморске станет штаб-квартирой Центра боевой подготовки для совместного использования вооруженными силами Польши и США; Вроцлав-Страховице станет местом загрузки и разгрузки авиабазы ВВС США.
Также военный контингент расширят в Ласке, который станет местом эскадрильи самолетов с дистанционным управлением ВВС США; в Поуидзе, который станет штабом воздушно-боевой бригады, батальона боевой материально-технической поддержки и спецназа, в Люблинце, который станет резиденцией другого спецназа, а также в Жагане и Свентошуве, которые станут штаб-квартирой для боевой группы бронированной бригады.
После завершения подготовительной работы, соглашение будет подписано.
В свою очередь, министр обороны США Марк Эспер 29 июля заявил, что Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военных — больше, чем озвучивалось ранее. Из них 5600 будут переброшены в другие страны-члены НАТО, еще 6400 возвратятся в США, при этом многие по ротации будут задействованы в других государствах Европы.
Возможными странами перебазирования могут стать Италия и Бельгия. Часть контингента, вероятно, отправится в Польшу и страны Балтии, если Варшава будет придерживаться договоренностей, намеченных обеими сторонами, уточнил тогда Эспер. Таким образом, общая численность американских военнослужащих в ФРГ сократится с 36 тыс. до 24 100 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время недавнего визита польского президента Анджея Дуды в США было сделано его совместное с Дональдом Трампом заявление, в котором говорилось о том, что Соединенные Штаты и Польша намерены укреплять потенциал обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО.24
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