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Готовит "сюрприз" к выборам: в США раскусили хитрый план Трампа относительно вакцины против коронавируса
Несмотря на то, что согласно контракту вакцина против COVID-19 должна быть отправлена в США к концу года, ее разработчики опасаются, что в условиях постоянного давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, в их работу в ближайшее время вмешается политика.
Об этом The New York Times сообщили чиновники из Белого дома, федеральные ученые и независимые эксперты, передает УНН.
Как отмечает газета, еще в апреле Министерство здравоохранения и социальных служб США подготовило для администрации Трампа презентацию программы, в которой утверждалось, что лучший способ взять с распространением вируса под контроль — это быстро разработать вакцину против COVID-19. В первом же слайде презентации, как утверждает издание, говорилось, что широкий доступ к вакцине должен состояться уже в октябре этого года.
«Сроки дедлайна особенно хорошо пересекаются со стремлением президента Трампа обуздать вирус перед выборами в ноябре», — пишет газета.
Опрошенные газетой эксперты опасаются того, что Трамп начнет давить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточные данные по вакцине, чтобы дать по крайней мере ограниченное разрешение на ее выпуск до президентских выборов, назначенных на 3 ноября.
NYT пишет, что Трамп постоянно говорит о прогрессе, которого удалось достичь при разработке вакцины, таким образом вселяя надежду на ее быстрое одобрение. В частности, на прошлой неделе глава государства посетил биотехнологическую лабораторию в Северной Каролине, где дал обещание «выпустить вакцину в рекордно короткие сроки». Кроме того, в июле Трамп в одной из записей в Twitter прямо связал разработку вакцины со своими надеждами на переизбрание, пишет газета.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США коронавируса заразились почти 4,7 млн человек, из них 155 тыс. умерли. Всего на планете насчитывается более 18 млн больных COVID-19.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в отличие от Украины, где вакцина против коронавируса будет доступна только 20 процентам граждан, в ЕС ее получит каждый житель.34
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