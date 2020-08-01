27.54 / 27.76 32.29 / 32.87
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Никто не будет в безопасности": в ЕС придумали, как защитить от COVID-19 всех европейцев

0:49 1 августа 2020
Вакцина против коронавируса

В отличие от Украины, где вакцина против коронавируса будет доступна только 20 процентам граждан, в ЕС ее получит каждый житель.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Такой шаг станет возможным благодаря тому, что Европейская комиссия завершила предварительные переговоры с фармацевтической компанией Sanofi-GSK о покупке вакцины против COVID-19.

Предполагается, что, как только вакцина окажется безопасной и эффективной, в ЕК будет договорная база для закупки 300 миллионов доз от имени всех государств-членов ЕС.

В то же время отмечается, что комиссия продолжает интенсивные обсуждения с другими производителями вакцин.

Также в Еврокомиссии обещают помочь с поставками вакцин в более уязвимые страны.

«Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности», — говорится в заявлении ЕК.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выпустят 500 млн доз вакцин и американскую вакцину будут поставлять в другие страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, возможно, ситуацию с вакцинацией в Украине удастся улучшить с появлением оральной вакцины, которую создала группа медиков и молекулярных биологов под руководством Дэчжи Яна из Международного госпиталя Внутренней Монголии (Китай) на генетически модифицированном штамме обычной сальмонеллы. Благодаря ей вакцинироваться смогут все желающие, принимая препарат в виде таблеток самостоятельно.

24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вакцина против коронавируса

"Никто не будет в безопасности": в ЕС придумали, как защитить от COVID-19 всех европейцев

Смоленская трагедия

Подложили взрывчатку в самолет Качиньского: Польша обвиняет Россию в крушении президентского борта

ребенок

Женщина избила годовалую дочь до реанимации: шокирующие детали происшествия на Житомирщине

Задержание наемников

Пытали украинцев на Донбассе: в МВД привели веские причины для выдачи "вагнеровцев" Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер