"Никто не будет в безопасности": в ЕС придумали, как защитить от COVID-19 всех европейцев

В отличие от Украины, где вакцина против коронавируса будет доступна только 20 процентам граждан, в ЕС ее получит каждый житель.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Такой шаг станет возможным благодаря тому, что Европейская комиссия завершила предварительные переговоры с фармацевтической компанией Sanofi-GSK о покупке вакцины против COVID-19.

Предполагается, что, как только вакцина окажется безопасной и эффективной, в ЕК будет договорная база для закупки 300 миллионов доз от имени всех государств-членов ЕС.

В то же время отмечается, что комиссия продолжает интенсивные обсуждения с другими производителями вакцин.

Также в Еврокомиссии обещают помочь с поставками вакцин в более уязвимые страны.

«Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности», — говорится в заявлении ЕК.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выпустят 500 млн доз вакцин и американскую вакцину будут поставлять в другие страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, возможно, ситуацию с вакцинацией в Украине удастся улучшить с появлением оральной вакцины, которую создала группа медиков и молекулярных биологов под руководством Дэчжи Яна из Международного госпиталя Внутренней Монголии (Китай) на генетически модифицированном штамме обычной сальмонеллы. Благодаря ей вакцинироваться смогут все желающие, принимая препарат в виде таблеток самостоятельно.

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