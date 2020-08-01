- 00:49 "Никто не будет в безопасности": в ЕС придумали, как защитить от COVID-19 всех европейцев
- 00:25 Пытали украинцев на Донбассе: в МВД привели веские причины для выдачи "вагнеровцев" Украине
- 31.07 23:55 Подложили взрывчатку в самолет Качиньского: Польша обвиняет Россию в крушении президентского борта
- 31.07 23:30 Cамоизоляцию для возвращающихся с оккупированных территорий решили не отменять
- 31.07 22:52 Попавший в «красную» зону карантина Луцк отказывается вводить ограничения
- 31.07 22:38 Женщина избила годовалую дочь до реанимации: шокирующие детали происшествия на Житомирщине
- 31.07 22:13 С 3 августа поезда не будут делать остановку в Луцке и Тернополе: что важно знать пассажирам
- 31.07 21:59 Не нравятся условия в СИЗО: луцкий террорист объявил голодовку
- 31.07 21:44 В Днепре в квартире нашли тела трех парней, среди них есть подросток: первые детали происшествия
- 31.07 21:26 Два года со дня нападения на Екатерину Гандзюк: под зданием МВД в Киеве зажгли файеры
- 31.07 21:04 В состав ТКГ может войти первый премьер-министр Украины: Кравчук сделал громкое заявление
- 31.07 21:03 Пьяный вице-чемпион мира по футболу устроил скандал в больнице Милана
"Никто не будет в безопасности": в ЕС придумали, как защитить от COVID-19 всех европейцев
В отличие от Украины, где вакцина против коронавируса будет доступна только 20 процентам граждан, в ЕС ее получит каждый житель.
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
Такой шаг станет возможным благодаря тому, что Европейская комиссия завершила предварительные переговоры с фармацевтической компанией Sanofi-GSK о покупке вакцины против COVID-19.
Предполагается, что, как только вакцина окажется безопасной и эффективной, в ЕК будет договорная база для закупки 300 миллионов доз от имени всех государств-членов ЕС.
В то же время отмечается, что комиссия продолжает интенсивные обсуждения с другими производителями вакцин.
Также в Еврокомиссии обещают помочь с поставками вакцин в более уязвимые страны.
«Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности», — говорится в заявлении ЕК.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выпустят 500 млн доз вакцин и американскую вакцину будут поставлять в другие страны.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, возможно, ситуацию с вакцинацией в Украине удастся улучшить с появлением оральной вакцины, которую создала группа медиков и молекулярных биологов под руководством Дэчжи Яна из Международного госпиталя Внутренней Монголии (Китай) на генетически модифицированном штамме обычной сальмонеллы. Благодаря ей вакцинироваться смогут все желающие, принимая препарат в виде таблеток самостоятельно.24
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
Ветер: 1 м/с С
Давление: 746 мм