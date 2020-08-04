- 09:31 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:14 Прокуратура обвиняет Трампа в препятствовании расследованию его финансовых махинаций
- 09:11 Коронавирусом за сутки заразились больше тысячи украинцев
- 09:06 На химзаводе во Львове прогремел взрыв: фото с места ЧП
- 09:03 Запрет на конфискацию жилья должников по валютным кредитам могут отменить: что произошло
- 09:01 Ястремская вернулась на корт победой над третьей ракеткой Испании
- 08:44 Банда подростков несколько месяцев издевалась над 7-летним мальчиком в Сумах: выяснились шокирующие детали
- 08:08 Безработица в Украине: названы самые востребованные профессии на рынке труда
- 08:03 Познакомившись с Меган Маркл, принц Гарри сказал, что «сорвал главный куш»
- 07:45 Главврач киевской больницы рассказа об очень опасных последствиях коронавируса
- 07:36 «Шахтер» — «Вольфсбург»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 07:09 Сухо и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
Прокуратура обвиняет Трампа в препятствовании расследованию его финансовых махинаций
В понедельник, 3 августа, в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк поступило ходатайство от прокуратуры Манхэттена с просьбой прекратить рассмотрение иска президента США Дональда Трампа, который всячески стремится затянуть или вовсе положить конец расследованию финансовой деятельности Trump Organisation. Прокурор Сайрус Вэнс считает, что адвокаты Трампа препятствуют его работе несмотря на то, что в июле Верховный суд США признал право прокуратуры ознакомиться с налоговыми декларациями и другими финансовыми документами президента.
Адвокаты пользуются тем, что в постановление Верховного суда не содержит прямого распоряжения о выдаче документации. И они продолжают приводить старые аргументы, которые уже не раз звучали прежде. Вэнс также напоминает, что прокуратура добилась раньше решений от низших судебных инстанций, в которых четко сказано — фирма Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью компаний Трампа, а также немецкий банк Deutsche Bank и американский банк Capital One должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях компаний, входящих в деловую империю президента.
Из ходатайства Вэнса следует, что прокуратуру интересуют случаи незаконных выплат женщинам, с которыми у Трампа, вероятно, была связь, а также с куда более серьезные махинации.
Читайте в «ФАКТАХ»: Секс с Трампом был таким же скучным, как он сам, — скандальная порнозвезда Сторми Дэниэлс
Кроме прокуратуры Манхэттена отчетностью президента интересуются комитеты по разведке и по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Они продолжают расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах. Комитеты направили соответствующие повестки еще в апреле 2019 года, но требуемые документы так и не получили.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дональд Трамп неожиданно предложил перенести президентские выборы, назначенные на 3 ноября, в связи с пандемией COVID-19. Он считает, что массовое голосование по почте, предложенное Конгрессом США в качестве альтернативы традиционному голосованию, открывает возможности для массовых фальсификаций.6
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Банда подростков несколько месяцев издевалась над 7-летним мальчиком в Сумах: выяснились шокирующие детали
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!