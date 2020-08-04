Прокуратура обвиняет Трампа в препятствовании расследованию его финансовых махинаций

В понедельник, 3 августа, в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк поступило ходатайство от прокуратуры Манхэттена с просьбой прекратить рассмотрение иска президента США Дональда Трампа, который всячески стремится затянуть или вовсе положить конец расследованию финансовой деятельности Trump Organisation. Прокурор Сайрус Вэнс считает, что адвокаты Трампа препятствуют его работе несмотря на то, что в июле Верховный суд США признал право прокуратуры ознакомиться с налоговыми декларациями и другими финансовыми документами президента.

Адвокаты пользуются тем, что в постановление Верховного суда не содержит прямого распоряжения о выдаче документации. И они продолжают приводить старые аргументы, которые уже не раз звучали прежде. Вэнс также напоминает, что прокуратура добилась раньше решений от низших судебных инстанций, в которых четко сказано — фирма Mazars, которая занимается бухгалтерской отчетностью компаний Трампа, а также немецкий банк Deutsche Bank и американский банк Capital One должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях компаний, входящих в деловую империю президента.

Из ходатайства Вэнса следует, что прокуратуру интересуют случаи незаконных выплат женщинам, с которыми у Трампа, вероятно, была связь, а также с куда более серьезные махинации.

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Кроме прокуратуры Манхэттена отчетностью президента интересуются комитеты по разведке и по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Они продолжают расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах. Комитеты направили соответствующие повестки еще в апреле 2019 года, но требуемые документы так и не получили.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дональд Трамп неожиданно предложил перенести президентские выборы, назначенные на 3 ноября, в связи с пандемией COVID-19. Он считает, что массовое голосование по почте, предложенное Конгрессом США в качестве альтернативы традиционному голосованию, открывает возможности для массовых фальсификаций.

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