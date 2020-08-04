Беременная Илона Гвоздева назвала дату родов

Участие в новом сезоне в «Танцях зірками» беременной Илоны Гвоздевой, которая выйдет на паркет в паре с Дмитрием Танковичем, взбудоражило сеть. Многие обеспокоились тем, как же Илона будет танцевать, ведь она находится на последнем месяце беременности. Шоу стартует осенью, и вполне вероятно, что в родзал Гвоздева отправится прямо с паркета. Кроме того, подписчики танцующей мамы переживают, не повредит ли это ребенку.

Илона обстоятельно ответила на волнующие вопросы, напомнив, что танец давно стал неотъемлемой частью ее жизни. Она привела научные исследования, подтверждающие положительный эффект движений на «физическое и ментальное состояние женщины».

«Если отбросить крайности, то можно уверенно сказать, что для большинства женщин умеренная танцевальная активность может существенно улучшить общее самочувствие, повысить настроение, и просто подарить какое-то количество беззаботных минут, что само по себе бесценно в условиях постоянного стресса и информационной перегрузки. Танцы уменьшают уровень тревожности, улучшают работу мозга, чувство баланса и координации, прибавляют уверенности в себе, позволяют поддерживать здоровый тонус и эластичность мышц, повышают выносливость», — подчеркнула Илона.

Она напомнила, что беременность и роды — это не болезнь, которых стоит бояться. Илона говорит, что и без танцев достаточно активна физически, поскольку у нее есть четырехлетняя дочь, а беременным многодетным мамам приходится выдерживать нагрузки еще больше.

«Они приседают и наклоняются по тысяче раз в день, поднимают тяжести в размере их малышей, выслушивают и усмиряют штормы переживаний и слез, спят перерывами, едят, как успеют. Почему никто не переживает, что до восьми месяцев большинство работающих беременных все также ездят на работу, садятся, встают, поворачиваются, ходят по лестницам, и носят сумки?», — спрашивает Гвоздева.

Танцовщица считает, что во всем нужен здравый смысл, с которым она и подходит к своему состоянию.

Эксклюзивно для «ФАКТОВ» Илона назвала дату предстоящих родов. Как считают врачи, малыш появится на свет 18 октября, когда уже стартуют «Танцы».

Как Илона планирует совместить роды и участие в проекте, когда вернется на паркет, и что обо всем этом думает ее муж, читайте в ближайшее время в интервью Илоны Гвоздевой в «ФАКТАХ».

Ранее танцовщица рассекретила пол будущего ребенка и назвала его имя.

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