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Беременная Илона Гвоздева рассекретила пол будущего ребенка (фото, видео)
Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, ожидающая второго ребенка, рассекретила пол будущего малыша. Она опубликовала видео процедуры УЗД и сообщила, что ждет мальчика. Илона очень счастлива, что у старшей дочки появится братик.
«Доброе утро. Наконец-то могу развеять ваши и мои сомнения и ответить вам на вопрос», — написала Илона.
Ранее она рассказывала, что придумали для малыша универсальное имя, подходящее и для девочки и для мальчика. Возможно, он будет носить имя Доминик.
Гвоздева говорит, что во время второй беременности набрала 10 кг, но чувствует себя хорошо и продолжает танцевать. Недавно они всей семьей отдохнули в Турции.51
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