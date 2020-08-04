10-летнего мальчика смыло волной в открытое море: ему удалось выжить благодаря правилам из телешоу

В Великобритании 10-летний мальчик смог спастись в открытом море благодаря советам из телешоу. А в Испании подросток утонул в городском фонтане глубиной 30 сантиметров.

10-летнего ребенка смыло в море на пляже курортного городка Скорборо в минувшую пятницу, 31 июля. В общем он провел в открытом море более часа, сообщает Би-би-си.

Спасатели нашли мальчика, лежащим на спине с распростертыми руками и зовущим на помощь. Именно так рекомендуют поступать эксперты.

Руководитель спасателей в Скорборо Ли Мартон отметил, что если бы не спокойствие ребенка в стрессовой ситуации, то результат мог бы быть совсем другим.

Мальчика передали родителям, после чего они вместе поехали на осмотр в больницу.

Спасатель добавил, что мальчик смотрел документальный фильм «Как спастись в море» и следовал советам из телешоу.

В таких случаях эксперты рекомендуют не поддаваться инстинкту активно грести, особенно если началась дрожь от усталости и страха — это может привести к попаданию воды в легкие и утоплению. Нужно расслабиться и дрейфовать на спине, пока не восстановится контроль над дыханием.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в бассейне испанского отеля утонула девятилетняя девочка, а также спасавшие ее отец и старший брат.

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