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Мир

Беларусь объявила о военных сборах на границе в Россией

13:25 4 августа 2020
военные

В Беларуси, где в конце июля задержали группу российских наемников из ЧВК «Вагнер», с 11 августа проведут военные сборы на границе с Россией.

Сборы начнутся через день после президентских выборов, сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Минобороны Беларуси Натальи Гаврусик, мероприятие это плановое, военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года.

Августовские сборы пройдут в Витебской области.

Напомним, в конце июля в Беларуси задержали 33 боевиков «вагнеровцев». По данным белорусских спецслужб, они прибыли в страну для дестабилизации ситуации во время выборов президента, которые пройдут 9 августа. После задержания белорусские пограничники заявили об усилении оперативного прикрытия границы с Россией.
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