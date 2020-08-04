10 августа на на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит дерматолог Ирина Попова

— Какие последствия грозят тем, кто часто обгорает на солнце?

— С возрастом может возникнуть актинический кератоз (его еще называют солнечным), который грозит переродиться в плоскоклеточный рак, — рассказывает дерматолог, преподаватель кафедры дерматологии Киевского медицинского университета Ирина Попова. — У более молодых людей кожа ускоренно стареет: она пересыхает, сморщивается, шелушится, на ней возникает пигментация,

Также у любителей загара часто снижается иммунитет. Иммунная система вовсю борется со свободными радикалами и повреждениями кожи, а хронические заболевания или вирусные инфекции, дремавшие в организме (герпес, папиломавирус), начинают обостряться.

Как правильно выбрать солнцезащитные средства? Чем опасны частые солнечные ожоги? Какие причины выпадения волос? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 10 августа, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит дерматолог Ирина Евгеньевна Попова. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 20 августа

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