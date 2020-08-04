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Мир

Рабство в XXI веке: сотню «провинившихся» чеченцев вывезли из Москвы «на перевоспитание»

17:30 4 августа 2020
Провинившиеся

В Чечне провели воспитательную работу среди местных жителей, которые «неподобающим образом» вели себя на заработках столиц РФ. Ранее Путин произвел главу Чечни Кадырова в генералы, переведя его из МВД в Росгвардию.

Как сообщает МБХ Медиа в своем Twitter, в Чечне отчитали «сотню зрелых мужчин», отправившихся в Москву на заработки, где их уличили «в пристрастии к аптечным препаратам».

Обнародовано видео от ЧГТРК «Грозный», на котором жителей республики отчитывает депутат Госдумы Адам Делимханов. «Провинившихся» чеченцев отправят на физически тяжелую работу.

Ранее сообщалось, что оккупационная администрация Крыма распродает известные детские здравницы. В частности, детский оздоровительный лагерь «Крымпотребсоюз» под Алуштой передали в собственность главе Чечни Рамзану Кадырову.

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