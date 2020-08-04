Рабство в XXI веке: сотню «провинившихся» чеченцев вывезли из Москвы «на перевоспитание»

В Чечне провели воспитательную работу среди местных жителей, которые «неподобающим образом» вели себя на заработках столиц РФ. Ранее Путин произвел главу Чечни Кадырова в генералы, переведя его из МВД в Росгвардию.

Как сообщает МБХ Медиа в своем Twitter, в Чечне отчитали «сотню зрелых мужчин», отправившихся в Москву на заработки, где их уличили «в пристрастии к аптечным препаратам».

Обнародовано видео от ЧГТРК «Грозный», на котором жителей республики отчитывает депутат Госдумы Адам Делимханов. «Провинившихся» чеченцев отправят на физически тяжелую работу.

В Чечне отчитали «сотню зрелых мужчин», которые отправились в Москву на заработки, но были уличены «в пристрастии к аптечным препаратам». Отчитывал жителей республики лично депутат Госдумы Адам Делимханов. Провинившихся отправят на физически тяжелую работу. Видео: ЧГТРК «Грозный» pic.twitter.com/9jeTm25uoZ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 4, 2020

Ранее сообщалось, что оккупационная администрация Крыма распродает известные детские здравницы. В частности, детский оздоровительный лагерь «Крымпотребсоюз» под Алуштой передали в собственность главе Чечни Рамзану Кадырову.

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