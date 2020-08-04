Проявите ответственность: гороскоп на 5 августа для всех знаков зодиака

Эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака читайте здесь, а сейчас «ФАКТЫ» предлагают вам астрологический прогноз на 5 августа.

ОВЕН

Важные дела желательно запланировать на первую половину дня. На службе удастся во всей красе продемонстрировать свои знания и профессиональные навыки, можете даже рассчитывать на денежное вознаграждение.

ТЕЛЕЦ

Следует во всей серьезностью отнестись к происходящему, сейчас любая мелочь может иметь важное значение. В любовных отношениях найдите время поговорить с близким человеком о том, что сейчас вас волнует.

БЛИЗНЕЦЫ

Отличный день, когда удастся многое сделать. Велик риск аллергических реакций, позаботьтесь о том, чтобы эта неприятность вас не коснулась.

РАК

Нервное перенапряжение может негативно отразиться на вашем самочувствии. В первую очередь позаботьтесь о здоровье, а все остальное может и подождать.

ЛЕВ

На службе представится неплохой шанс заявить о себе, не бойтесь выносить на всеобщее обсуждение интересные идеи. Вечер желательно посвятить полноценному отдыху.

ДЕВА

Не исключены проблемы, решение которых может потребовать немалых затрат сил и нервов. В семейных отношениях чувство юмора поможет сгладить острые углы.

ВЕСЫ

Внимательно прислушивайтесь ко всему сказанному. Полученная информация поможет найти верный путь для решения давно волнующего вас вопроса.

СКОРПИОН

Довольно сложный день, который приготовил немало суеты и неразберихи. Но трудности не должны вас пугать. Благодаря смекалке и настойчивости вы сумеете-таки достичь поставленной цели.

СТРЕЛЕЦ

Не исключено, что вас может посетить просто-таки гениальная идея. Но с ее реализацией спешить не стоит — для этого не совсем подходящее время. В любовных делах воздержитесь от выяснения отношений.

КОЗЕРОГ

В финансовых делах не исключена путаница. Будьте более внимательны при работе с документами, а любые спорные вопросы старайтесь решить мирным путем.

ВОДОЛЕЙ

Уверенность в собственных силах поможет с реализацией задуманного. Во второй половине дня не исключено знакомство, которое сулит неплохие возможности и перспективы.

РЫБЫ

Вас ждет интересный и насыщенный день, скучать вам уж точно не придется. Вероятны удачные покупки и успехи в финансовых вопросах. А о делах амурных и вовсе говорить ничего не надо.

Хорошего вам дня!

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака читайте здесь.

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