Супрун рассказала, можно ли употреблять ранние арбузы

Взрослым и детям не стоит опасаться нитратов в ранних арбузах: там этих соединений немного. Кроме того, за ухудшение самочувствия после поедания арбузов ответственны вовсе не нитраты. Об этом предупредила бывшая глава Минздрава Уляна Супрун, продолжая серию просветительских постов о популярных продуктах.

«Нитраты — соли азотной кислоты — являются компонентом многих растений, почвы и даже нашего организма… Нитраты — не яд. Как и многие вещества на этой планете, в безопасных количествах нитраты не представляют угрозы. Более того, в безопасных дозах они необходимы», — объясняет Супрун.

Допустимой разовой нормой для взрослого человека весом 60 кг считаются 300 мг нитратов. Чтобы такое количество попало в организм, нужно съесть более литра мякоти арбуза, который щедро поливали аммонийной селитрой. Африканские арбузы содержат от 170 до 280 мг нитратов на килограмм.

Расстройство пищеварения после употребления арбуза чаще случаются не от отравления нитратами. «Тошнота, диарея и боль в животе — это признаки кишечной инфекции, такой как сальмонеллез или листериоз… Если вы решили попробовать арбуз перед покупкой или начали есть его дома немытыми руками, то бактерии, которые были на ваших руках или на кожуре арбуза, попали в мякоть и затем в ваш кишечник. Учитывая это, особенно опасно покупать пол-арбуза. Большой риск, что туда попали бактерии», — предупреждает Супрун.

При этом в потреблении арбузов есть несомненная польза: достаточное количество нитратов из овощей и фруктов может снижать артериальное давление. Арбузный сок уменьшает крепатуру в мышцах и помогает восстановлению после длительных забегов. Арбуз полезен для здоровья кожи и сетчатки глаз благодаря содержанию антиоксидантов.

Напомним, столичный повар Евгений Грибеник, победитель второго сезона «МастерШеф. Профессионалы», предлагает попробовать приготовить из арбуза салат с фетой, тархуном и оливковым маслом. Еще один вкусный салат из арбуза включает томаты черри, фету, сладкий салатный лук, рукколу и мяту.

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