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Опасность не миновала: Google выпустила веселый "танцующий" дудл о необходимости соблюдать дистанцию
Компания Google решила еще раз напомнить пользователям Сети о необходимости соблюдать элементарные правила, которые помогут защитить их от коронавируса — носить маски, мыть руки, находиться на безопасном расстоянии друг от друга.
Этому, в частности, посвящен дудл «Носите маску. Это спасает жизни», размещенный на стартовой странице поисковика «Корпорации добра».
«С помощью дудла мы хотим напомнить пользователям, что опасность еще не миновала, а простые правила — ношение маски и соблюдение социальной дистанции — помогут сохранить здоровье себе и окружающим. Нажав на дудл, пользователи смогут изучить самую важную информацию о профилактике COVID-19 из проверенных источников», — отмечается в пресс-релизе компании.
Кстати, это уже не первый дудл, связанный с коронавирусом. Ранее компания разработала дудл, присоединившись к призывам к гражданам оставаться дома и посвящать свое время чтению книг, занятиям спортом и музыке.
Кроме того, Google, как писали «ФАКТЫ» поблагодарила медиков и ученых, которые спасают людей и работают над преодолением пандемии коронавируса.8
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