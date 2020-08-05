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В США выпустили спрей для лечения людей, склонных к самоубийству, в том числе из-за COVID-19
В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов утвердило средство Spravato от известного производителя Johnson & Johnson в качестве первого антидепрессанта для активно склонных к самоубийству людей.
Причиной стало увеличившееся влияние коронавируса COVID-19 на психическое здоровье людей, пишет Bloomberg.
Утверждение означает, что спреи для носа быстрого действия будут доступны людям с «мыслями о самоубийстве» и планируют отправить их в продажу в скором времени, сказала Мишель Крамер, вице-президент американского подразделения J & J по неврологии.
Этот симптом (мысли о самоубийстве) есть у 11%-12% из 17 миллионов американцев, страдающих серьезным депрессивным расстройством.
По словам Крамера, Spravato использовали около 6000 человек для лечения резистентной депрессии с момента его одобрения в марте 2019 года. Решение J & J изучать его у людей с депрессией, активно размышляющих о самоубийстве, отражает тенденцию среди производителей лекарств, которые регулярно исключают таких пациентов из испытаний.
Часть решения, лежащего в основе, заключалась в том, что способность Spravato действовать быстро может означать, что он работает не так, как старые антидепрессанты, которые могут занять недели, чтобы начать действовать. В своих исследованиях J & J обнаружили, что у тех, кто получил препарат, было быстрое снижение степени серьезности их мышления, хотя результаты статистически значимо не отличались от пациентов, получавших плацебо.
Формула препарата Spravato: это близкий «химический родственник» анестетика кетамина, который отличается от существующих антидепрессантов, поскольку он действует на глутаматную систему в мозге, а не на серотонин или норэпинеферин. Ученые работают над тем, чтобы лучше понять, как препарат помогает пациентам и почему он действует так быстро.
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