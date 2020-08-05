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Небо стало оранжевым: в сети показали новое впечатляющее видео после взрыва в Бейруте
После чудовищной силы взрыва, прогремевшего в Бейруте, небо над Ливаном окрасилось в оранжевый цвет.
Видео в сети выложил политический советник Nicholas Noe. Отметив, что рискует показаться паникером, автор видео пишет, что ближайшее время в городе будет опасно из-за воздействия химических веществ, выделившихся в результате взрыва.
At the risk of sounding alarmist, for those in Beirut it sounds as if these coming hours and days will be very dangerous in the city for the exposure to the apparent chemical agents. pic.twitter.com/D67BSTgbpU— Nicholas Noe (@NoeNicholas) August 4, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото и видео, снятое в районе порта в Бейруте. Пока что власти сообщают о 78 погибших и около четырех тысяч травмированных. Не исключено, что жертв будет больше. Несколько человек, находившихся рядом с эпицентром взрыва, считаются пропавшими без вести.487
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