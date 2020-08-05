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Небо стало оранжевым: в сети показали новое впечатляющее видео после взрыва в Бейруте

9:00 5 августа 2020
Взрыв в Бейруте

После чудовищной силы взрыва, прогремевшего в Бейруте, небо над Ливаном окрасилось в оранжевый цвет.

Видео в сети выложил политический советник Nicholas Noe. Отметив, что рискует показаться паникером, автор видео пишет, что ближайшее время в городе будет опасно из-за воздействия химических веществ, выделившихся в результате взрыва.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото и видео, снятое в районе порта в Бейруте. Пока что власти сообщают о 78 погибших и около четырех тысяч травмированных. Не исключено, что жертв будет больше. Несколько человек, находившихся рядом с эпицентром взрыва, считаются пропавшими без вести.

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