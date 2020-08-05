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Каждые 15 секунд в мире умирает больной коронавирусом, — Reuters
В мире каждые 15 секунд в мире умирает один заболевший с коронавирусной инфекцией. Общее количество погибших от коронавируса в мире по состоянию на среду, 5 августа, превысило 700 тысяч.
Об этом сообщает Reuters, основанным на данных за последние две недели, когда каждые 5 часов умирали в среднем около 5900 человек.
На 5 августа статистика такова:
Список стран с наибольшим количеством заболевших возглавляет США.
Отмечается, в последнее время рекордных рост заболевших фиксируется в Австралии, Японии, Гонконге, Боливии, Судане, Эфиопии, Болгарии, Бельгии, Узбекистане и Израиле.
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