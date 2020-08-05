Таможня несколько раз предупреждала о селитре в порту: названы предварительные итоги расследования взрыва в Бейруте

Обнародованы первые данные расследования причин взрыва в столице Ливана Бейруте, который прогремел вечером 4 августа. По информации Reuters со ссылкой на официальный источник, знакомый с материалами следствия, речь идет о бездействии и халатности при хранении взрывоопасных материалов (селитры).

Уже установлено, что возгорание произошло на 9-м складе, с которого огонь перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра.

Вопрос безопасности хранения последней якобы несколько раз рассматривали власти, но решение об утилизации этого легковоспламеняющегося вещества так и не было принято.

Другой источник в администрации порта сообщил Reuters, что не далее чем полгода назад специалисты предупреждали, что если не переместить нитрат аммония, «взорвется весь Бейрут».

«Мы просили, чтобы груз реэкспортировали, но этого не произошло. Пусть эксперты и заинтересованные стороны решают, почему этого не произошло», — заявил генеральный директор ливанской таможни Бадри Дахер.

Напомним, взрыв порту Бейрута полностью его уничтожил, также сильные разрушения произошли в радиусе 10 км от побережья. «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с места происшествия.

Уже известно, что фактическим собственником взорвавшейся селитры считается бизнесмен Игорь Гречушкин из российского Хабаровска, сейчас проживающий на Кипре.



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