Хакеры Путина и другие злоумышленники: США предложили 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы

Недовольные вмешательством российских хакеров, а также других злоумышленников в американские выборы, власти США заявили о готовности выплатить вознаграждение в размере до $ 10 млн за информацию о лицах, предпринимающих подобные попытки.

Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео, пишет NDTV.

«Если говорить о россиянах или других злонамеренных действующих лицах, программа госдепартамента „Награда за справедливость“ предлагает награду до 10 миллионов долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий», — заявил Помпео во время пресс-конференции.

Live now! Watch @SecPompeo deliver remarks to the media. https://t.co/A7FrlxF921 — Department of State (@StateDept) August 5, 2020

По словам Помпео, программа Госдепартамента Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию) предлагает вознаграждение до $ 10 млн за информацию, ведущую к установлению личности или местонахождения любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы.

Напомним, что в мае Конгресс США обнародовал стенограммы допросов видных участников дела о вмешательстве России в выборы американского президента 2016 года. Кроме того, в нацразведке США заявили, что могут опубликовать еще 53 стенограммы, свидетельствующие о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

А кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что получил информационную сводку, что РФ продолжает пытаться вмешаться в предстоящие выборы главы государства в США.

Также напомним, что в июле Лондон обвинил Россию во вмешательстве в британские парламентские выборы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после серии скандалов на Западе к возможному вмешательству россиян в местные выборы 25 октября 2020 года готовятся и в Украине. От северных соседей «ждут» не только кибератак, но и попыток манипулирования общественным сознанием, распространения фейков с целью обострения общественно-политической ситуации внутри страны и дискредитации Украины на международной арене.

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