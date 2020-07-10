26.84 / 27.06 30.08 / 30.55
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине готовятся к вмешательству России в местные выборы

10:50 10 июля 2020
Избирательная урна

В Украине готовятся к возможному вмешательству России в местные выборы, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

«Мы готовы противостоять угрозам из киберпространства, которые ожидаемо будут поступать от нашего северного соседа. Это не только кибератаки, но и попытки манипулирования общественным сознанием, распространение фейков с целью обострения общественно-политической ситуации внутри страны и дискредитации Украины на международной арене», — заявил замсекретаря СНБО Сергей Демедюк во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности.

Как отмечают в Совбезе, участники обсудили вопросы организации защиты систем Центральной избирательной комиссии во время местных выборов в 2020 году, а также перспективы и потенциальные риски внедрения в избирательный процесс электронных сервисов, в частности, онлайн-голосования. Что касается последнего, то отмечалось, что «внедрение такой инициативы требует основательного подхода».

Что же касается проведения самих выборов, то парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять в целом проект постановления о назначении очередных местных выборов на воскресенье 25 октября 2020

«Проектом постановления предлагается назначить на воскресенье, 25 октября 2020 года, очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы. Проектом предлагается, что «выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областях не назначаются и не проводятся», — сообщает информационное управления аппарата парламента.

Также в документе содержится предложение не проводить местные выборы в Донецкой и Луганской областях «в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов» этих регионов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы могут проголосовать на местных выборах по новому избирательному адресу — для этого необходимо до 9 сентября изменить данные онлайн. Заявление подается через личный кабинет избирателя вместе с одним из указанных документов, в число которых входят справка ВПЛ, договор аренды жилья и др.

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Сальков

В России скончался легендарный футболист донецкого «Шахтера» (фото)

военный врач Иван Гайда и хирург Олег Гайда

«У папы, как и у его брата, от коронавируса сгорели легкие. Оба были врачами»

Медики в защитных костюмах

Опаснее коронавируса: Китай заявил об эпидемии загадочной пневмонии в Казахстане

Принц Чарльз

Сотрудник магазина упал в обморок, здороваясь с принцем Чарльзом – момент попал на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер