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В Украине готовятся к вмешательству России в местные выборы
В Украине готовятся к возможному вмешательству России в местные выборы, которые должны состояться 25 октября 2020 года.
«Мы готовы противостоять угрозам из киберпространства, которые ожидаемо будут поступать от нашего северного соседа. Это не только кибератаки, но и попытки манипулирования общественным сознанием, распространение фейков с целью обострения общественно-политической ситуации внутри страны и дискредитации Украины на международной арене», — заявил замсекретаря СНБО Сергей Демедюк во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности.
Как отмечают в Совбезе, участники обсудили вопросы организации защиты систем Центральной избирательной комиссии во время местных выборов в 2020 году, а также перспективы и потенциальные риски внедрения в избирательный процесс электронных сервисов, в частности, онлайн-голосования. Что касается последнего, то отмечалось, что «внедрение такой инициативы требует основательного подхода».
Что же касается проведения самих выборов, то парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять в целом проект постановления о назначении очередных местных выборов на воскресенье 25 октября 2020
«Проектом постановления предлагается назначить на воскресенье, 25 октября 2020 года, очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы. Проектом предлагается, что «выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областях не назначаются и не проводятся», — сообщает информационное управления аппарата парламента.
Также в документе содержится предложение не проводить местные выборы в Донецкой и Луганской областях «в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов» этих регионов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы могут проголосовать на местных выборах по новому избирательному адресу — для этого необходимо до 9 сентября изменить данные онлайн. Заявление подается через личный кабинет избирателя вместе с одним из указанных документов, в число которых входят справка ВПЛ, договор аренды жилья и др.32
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