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Лукашенко рассказал, готов ли передать власть своему сыну Николаю
Испытывающий не самый легкий период в своей политической жизни президент Беларуси Александр Лукашенко не намерен идти по привычному для авторитарных режимов пути и передавать власть своему сыну.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал журналист Дмитрий Гордон, ссылаясь на высказывания взятое им у белорусского лидера интервью.
«Сегодня он рассказал такие вещи, которые прольют свет на новейшую историю целого ряда стран. Он почти не дает интервью, а для Youtube-каналов не давал никогда, это первое интервью президента Беларуси Youtube-каналу. Его сподвиг на это сын Николай, который является оппозиционным к власти человеком, как сказал сам Александр Григорьевич. Я задал Лукашенко вопрос, не видит ли он сына преемником, и он категорически сказал «нет, ни в коем случае, хочу, чтобы он жил спокойно и развивался», — рассказал Гордон.
Как известно, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, 15-летний Николай стал звездой в сети после появления на параде Победы в Москве 24 июня, где на него обратили внимание многие политики на постсоветском пространстве.
Но еще раньше Коля попал в поле зрения девочек подросткового возраста: в Сети образовалась армия его поклонниц, окрестившая Лукашенко-младшего «белорусским принцем Уильямом». Более того: у парня в соцсетях возник настоящий фан-клуб, поэтому в случае желания Николая податься в политику сердца многих избирательниц были бы у него «в кармане».
К сожалению (или к счастью) любимый сын Лукашенко не очень-то и желает заниматься государственными делами. «Если честно, мне не очень хочется стать президентом, потому что это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов к ней», — признавался он.
Но у Коли есть еще два брата: 43-летний Виктор и 39-летний Дмитрий. Старший является помощником президента по вопросам национальной безопасности и членом Совбеза, средний — возглавляет президентский спортивный клуб. Об их политических амбициях пока что ничего не известно.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью Дмитрию Гордону президент Беларуси Александр Лукашенко согласился передать Украине задержанных наемников ЧВК Вагнера.14
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