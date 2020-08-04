Лукашенко заявил о прибытии в Беларусь еще одного отряда боевиков

После громкого задержания под Минском отряда «вагнеровцев», президент Александр Лукашенко заявил, что ему поступила информация о еще одном переброшенном отряде боевиков на юг Беларуси.

«Все это вранье — про Стамбул, про Венесуэлу. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты на Стамбул — это все вранье. Чего в Африку лететь через Беларусь? Не слушайте этого вранья!», — передает слова Лукашенко о задержанных россиянах Telegram -канал 360tv.ru.

Напомним, после задержания «вагнеровцев» Украина и Беларусь договорились об усилении контроля на границе. А с 11 августа в Беларуси пройдут военные сборы на границе с Россией.

О том, что пишут на Западе о громком скандале в Беларуси, в материале «ФАКТОВ».

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