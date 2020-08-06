Японцы нашли спасение от коронавируса, но оно подойдет далеко не каждому европейцу

С начала пандемии коронавируса многие страны начали разработку и испытания вакцины против опасного заболевания.

Не остались в стороне и японцы. Работают ученые Страны восходящего солнца работают по нескольким направлениям, не все из которых можно назвать обычными.

Так, группа под руководством профессор Университета Кюсю Такахиро Кусакабэ занята выращиванием защиту от COVID-19 в теле шелковичных червей, пишет издание «Асахи Шинбун».

«С помощью шелкопряда мы создаем искусственный спайковый протеин, чрезвычайно похожий при этом на белок нового типа коронавируса, но внутри него не содержится вируса, поэтому он безвреден», — поясняет исследователь.

В тело шелкопряда внедряют бакуловирус, который заражает насекомых, а для человека совершенно безвреден, с встроенной в него генной информацией коронавируса. Через несколько дней червь выращивает белок, почти идентичный спайковому S-протеину COVID-19, но не несущий угрозу заражения.

«Сейчас мы разрабатываем вакцину двух видов — в виде инъекции и для приема перорально. При изготовлении вакцины для инъекций необходимо ее очищение, и нужны тестирования на ее безопасность. В любом случае, думаю, это будет столь же безопасная вакцина, как и использующиеся сейчас», — делится планами Такахиро Кусакабэ.

Что касается перорального приема, то в странах Азии исторически используют личинки шелкопряда в пищу, так что тут никаких проблем быть не должно, считает он.

Если метод докажет свою эффективность, это позволит изготавливать в больших количествах вакцину, которая будет стоить не дороже препарата от гриппа. Планируется до марта 2021 года провести испытания на животных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае ученые создали первую оральную вакцину от коронавируса, которую каждый пациент сможет, в идеале, принимать самостоятельно.

23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter