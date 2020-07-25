Проверено на крысах: ученые создали первую оральную вакцину от коронавируса

С момента появления коронавируса нового типа ученые разрабатывают и испытывают различные типы вакцин. Часть из них проверяют в экспериментах на животных, другие — на людях.

К числу первых относится и созданная группой медиков и молекулярных биологов под руководством Дэчжи Яна из Международного госпиталя Внутренней Монголии (Китай) экспериментальная оральная вакцина, которая основана на геннетически модифицированном штамме обычной сальмонеллы.

Она представляет собой ослабленный геннетически модифицированный штамм сальмонеллы и заставляет клетки кишечника производить белки оболочки SARS-CoV-2. Вакцину уже испытали на крысах. Предварительные результаты опытов опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv, пишут РИА Новости.

Сообщается, что ученые ослабили указанную бактерию и модифицировали ее геном таким образом, чтобы она сумела проникать в клетки кишечника и заставлять их производить большое количество шиповидного белка (иначе его называют спайк-белком или S-белком) — главного компонента оболочки коронавируса. В результате эти молекулы попадают в кровь и пищеварительную систему, где их начинают распознавать и атаковать иммунные клетки.

Работу таких трансгенных бактерий ученые проверили на 16 здоровых крысах. Специалисты добавляли микробы в их питьевую воду вместе с содой — чтобы вакцина не растворилась в желудочном соке грызунов.

Как показали эти опыты, трехкратного введения микробов в организм животных было достаточно для того, чтобы через две недели в их крови появилось большое количество антител, которые могут связываться с шиповидным белком коронавируса.

В ближайшее время медики планируют начать аналогичные эксперименты на более крупных животных, в том числе макаках-резусах. Эти опыты, как надеются ученые, позволят начать клинические испытания их вакцины на людях.

«Оральные вакцины очень тяжело разрабатывать, однако их социально-экономические преимущества очевидны для всех. Более того, такие вакцины могут стимулировать и гуморальный, и клеточный иммунитет. Ярким примером этого служит вакцина от полиомиелита. Наша вакцина успешно заставила тело крыс вырабатывать антитела к шиповидному белку вируса, благодаря чему мы можем начать опыты на приматах», — пишут исследователи.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что группа ученых из Пекинского института биотехнологий не только создала первую противоковидную вакцину, но и провела начальную фазу клинических испытаний на 108 здоровых добровольцах.

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