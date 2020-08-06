Стало известно, как будет выглядеть новый iPhone 12 и его характеристики

Чехлы для нового iPhone 12 разработаны с расчетом на использование беспроводной зарядной станции AirPower, которую компания Apple, ранее представившая новую версию мобильной операционной системы iOS 14, еще не выпустила.

Как сообщает «Апостроф», снимки чехлов опубликовало издание Sparrows News.

На устройствах будут располагаться магниты, установленные по кругу. Это позволит телефону удерживаться на подзарядке при подключении.

Ожидается, что за счет сильного магнитного поля смартфон будет автоматически выравниваться так, чтобы модуль зарядки оставался все время строго напротив генерирующих электромагнитные колебания катушек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ряде стран мира, в том числе и в Украине, был зафиксирован массовый сбой приложений на телефонах c iOS, в частности, Viber, Monobank и Privat24.

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