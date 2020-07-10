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Пользователи iPhone жалуются на серьезный сбой в работе приложений: не работают Viber и Privat24
В ряде стран мира, в том числе и в Украине, зафиксирован массовый сбой приложений на телефонах c iOS. Ранее сообщалось о сбое в работе популярного сервиса YouTube.
Как пишет в социальных сетях Руслан Благой, у многих пользователей iPhone не работает Viber, Monobank, Privat24 и ряд других приложений.
«Пользователи не могут открыть на своих мобильных телефонах приложения во многих странах», — добавляет он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сбой в работе домашнего интернета почувствовали на себе абоненты «Киевстара».121
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