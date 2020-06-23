Наука и технологии

Внимание на экран: Apple представила новую iOS и заявила от отказе от чипов Intel

Американская компания Apple, снявшая год назад в Киеве невероятную рекламу наушников, провела свою очередную Всемирную конференцию разработчиков (Worldwide Developers Conference, или WWDC), на которой представила новую версию своей мобильной операционной системы iOS 14.

Одними из главных нововведений стали обновления домашнего экрана, возможность виджетов и синхронный переводчик с 11 языков. Трансляция велась на сайте компании, пишет ресурс CNews.

В первую очередь изменения коснулись главного экрана iPhone — на нем теперь можно будет располагать виджеты, то есть окошки из других приложений, например, прогноз погоды, размер которых можно регулировать. Кроме того, появится новый виджет Smart Stack, показывающий самые актуальные приложения в зависимости от времени суток.

Функция App Library позволяет автоматически сгруппировать приложения по тематике (соцсети, игры, недавно скачанные) и просматривать их в сгруппированных папках. Также пользователи смогут создавать виджеты своих любимых приложений на главном экране — это может быть отображение погоды или календаря.

Кроме того, компания показала функцию App Clip, с помощью которой можно запускать мини-версии приложений, не дожидаясь их полной загрузки. Это может быть полезно, например, при пользовании новым сервисом по аренде самокатов.

Обновления коснулись и голосового помощника Siri. Он будетзанимать небольшое пространство снизу экрана, но при этом сможет отправлять голосовые сообщения вместе с надиктованными.

В Apple Translate станет доступен синхронный перевод. Он автоматически распознает язык говорящего и выдает перевод. На старте будут доступны 11 языков.

С помощью функции iPhone CarKey теперь можно будет открывать автомобиль, а также пользователь сможет поделиться ключом через iMessenge. В Apple Maps появится функция рекомендаций и гидов, а также поддержка велодорожек с учетом данных о трафике и лестницах.

Также обновилось приложение «Сообщения»: теперь можно закреплять важные переписки сверху остальных, адресовать сообщение конкретному пользователю в чатах и получать уведомления, когда кто-то из пользователей вас упомянул.

Еще одно важное обновление: на презентации глава Apple Тим Кук заявил, что компания отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac и переходит на собственные.

«Сегодня мы объявляем, что переходим на Apple silicon, что делает это историческим днем для Mac», — сказал он.

Как пояснили в компании, переход позволит улучшить производительность компьютеров при меньшей энергозатратности. Разработка новых процессоров велась около 10 лет.

Помимо того, что все приложения Apple будут совместимы с новым процессором, другие компании, как Adobe и Microsoft, также адаптируют свои программы под него.

Как добавил Кук, первые компьютеры с собственным процессором компании выйдут до конца года. Сам переход займет два года. При этом компания продолжит выпускать обновления операционной системы для компьютеров Mac на базе Intel на протяжении «многих лет».

Наряду с этим на конференции Apple рассказала о новой операционной системе macOS Big Sur. Она отличается новым дизайном, куда был добавленен Центр управления (как в iOS и iPadOS) и большим обновлением браузера Safari.

По словам представителей компании, вышеуказанные нововведения iOS 14 будут доступны и в новой версии ОС для iPad.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Apple сделала важное заявление для владельцев старых моделей iPhone.

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