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Instagram запустил собственный аналог TikTok, но в Украине он работать не будет
Соцсеть Instagram 5 августа объявила о запуске нового сервиса для создания и обмена видеороликами — Instagram Reels, который призван стать заменой попавшего под санкции в США китайского интернет-ресурса TikTok.
Информация об этом появилась в блоге Instagram.
Пользователи получают возможность создать короткое 15-секундное видео, использовав разные визуальные и звуковые эффекты, а также функцию ускорения или замедления. Также ролик можно записать как с одного дубля, так и объединить ранее созданные видеозаписи. Полученные видео можно будет публиковать в ленте Instagram и в сториз.
Тем не менее, в компании уточняют, что работать сервис будет только в странах, где Facebook владеет правами на использование музыки. К сожалению, Украина в их число не входит, поэтому пользователи смогут только просмотреть подобный контент, однако музыку слышать не будут.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, сколько зарабатывают украинские топ-блогеры в ТikTok.44
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