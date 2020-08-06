Instagram запустил собственный аналог TikTok, но в Украине он работать не будет

Соцсеть Instagram 5 августа объявила о запуске нового сервиса для создания и обмена видеороликами — Instagram Reels, который призван стать заменой попавшего под санкции в США китайского интернет-ресурса TikTok.

Информация об этом появилась в блоге Instagram.

Пользователи получают возможность создать короткое 15-секундное видео, использовав разные визуальные и звуковые эффекты, а также функцию ускорения или замедления. Также ролик можно записать как с одного дубля, так и объединить ранее созданные видеозаписи. Полученные видео можно будет публиковать в ленте Instagram и в сториз.

Скрин из блога Instagram

Тем не менее, в компании уточняют, что работать сервис будет только в странах, где Facebook владеет правами на использование музыки. К сожалению, Украина в их число не входит, поэтому пользователи смогут только просмотреть подобный контент, однако музыку слышать не будут.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, сколько зарабатывают украинские топ-блогеры в ТikTok.

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