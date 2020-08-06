Биткойн резко подорожал: стоит ли украинцам вкладывать сбережения в криптовалюту

В то время как курс гривни постепенно снижается, стоимость виртуальных денег стремительно растет. На днях курс биткойна достиг рекордного с августа 2019 года уровня — 12 тысяч долларов. Правда, такой взлет оказался кратковременным и стоимость самой популярной криптовалюты откатилась до 11 тысяч долларов, что тоже является довольно высоким показателем. Что же происходит на рынке виртуальных денег и стоит ли украинцам вкладывать свои сбережения в криптовалюту, «ФАКТАМ» рассказал аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов.

— Стоимость биткойна на днях поднялась до 11 тысяч долларов, и это обратило на себя внимание рынков капитала. В кризисные периоды криптовалюта так и не смогла стать «тихой гаванью» для инвесторов, но именно сейчас, с постепенным восстановлением мировых экономик, цифровые активы начали дорожать. Одна из причин нового витка роста стоимости биткойна — это его масштабные покупки финансовыми «китами», то есть крупными рыночными инвесторами — банками и хедж-фондами. А раз биткойн приобретается на таком высоком уровне, значит, к этому есть предпосылки, и рядовые трейдеры «двинулись следом». Естественно, это привело к подорожанию биткойна и некоторых других криптовалют.

- Насколько выгодно сейчас вкладывать сбережения в криптовалюту?

— Инвестиции в цифровые валюты сопряжены с большим финансовым риском. Криптовалютный рынок очень подвижен и «эмоционален»: как правило, за движениями курсов не стоят фундаментальные новости, как это происходит с фиатными активами, такими как доллар или евро. Здесь правят бал эмоции и спонтанные реакции.

— Какие прогнозы изменения стоимости криптовалют, и в частности биткоина, на ближайшее и более длительное время?

— Техническая картина торгов по биткоину позволяет рассчитывать на продолжение роста стоимости данной криптовалюты как минимум до 12 тысяч долларов. Чем на дольше прогноз, тем более размытыми будут его границы.

— Насколько законно обращение криптовалют в Украине? Урегулированы ли государством эти операции?

— Законодательство по всему миру относительно регулирования криптовалют все еще в стадии зарождения и оптимизации. Конкретно в Украине обмен гривни на криптовалюты и электронные деньги на данный момент запрещен и является незаконным.

Кстати, в последнее время дорожает не только такой виртуальный актив, как криптовалюта, но и историческая основа построения человечеством денежной системы. Стоимость тройской унции золота достигла рекордной отметки в почти 2 тысячи долларов. По мнению финансовых аналитиков, желтый металл остается надежным средством вложения сбережений. Однако инвестировать в золото не значит купить золотую цепь или кольца, это как минимум приобретение инвестиционных монет, как максимум — покупка с помощью брокера биржевых активов в золоте.

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