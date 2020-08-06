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ПЦР-тестирование на COVID-19: как лучше подготовиться к исследованию
В Украине в течение минувших суток, 5 августа, было проведено исследование 17976 лабораторных образцов по методу ПЦР, а всего на данный момент в стране провели 1 116 641 ПЦР-исследований.
В Центре общественного здоровья напомнили, что такое исследование показывает наличие/отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса, и обнародовали рекомендации, как правильно подготовиться к тестированию.
В частности, сдавать тест лучше утром, сразу же после ночного сна.
За 6 часов не желательно использовать лекарственные средства для орошения ротоглотки, а также препараты для рассасывания.
За 3−4 часа не стоит:
- употреблять жевательную резинку или конфеты;
- чистить зубы, полоскать горло или рот;
- есть/пить;
- курить.
Также стоит помнить, что отбор биоматериалов для исследований могут только медицинские работники или представители мобильных бригад, экипированные соответствующим образом.
Напомним, с 1 августа Украина пересмотрела перечень стран «красной» и «зеленой» зоны, а также обязала туристов, возвращающихся из «красной» зоны, сдавать обязательный ПЦР-тест. К слову, сделать это с недавнего времени можно прямо в аэропорту,
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