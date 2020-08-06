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Избиение украинской модели в Турции: подозревают бойфренда
Появился свидетель избиения украинской модели Дарьи Кирилюк, которое произошло на турецком курорте Чешме.
Об этом со ссылкой на турецкие СМИ сообщает УНИАН. В деле появился свидетель, заявивший, что он проживает в доме напротив того, в котором произошло избиение. Свидетель утверждает, что слышал, как происходила бурная ссора, затем увидел, как избивают девушку. После этого она вышла из дома, и свидетель подошел к ней. Девушка рассказал, что у нее произошла драка с молодым человеком. Молодой человек модели — бизнесмен Баран Гюнеш.
Напомним, Дарья Кирилюк на своей странице в Instagram написала, что их компанию избили сотрудники службы безопасности пляжа Момо.
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Зверски пытали, а потом выстрелили в голову: ужасающие подробности расправы над бизнесменом на Черкасчине (фото)
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