Украинскую модель жестоко избили охранники в Турции (фото)

В страдающей от новой вспышки коронавируса Турции, на курорте Чешме (провинция Измир) произошел инцидент с моделью украинского происхождения Дарьей Кирилюк.

О происшествии девушка сама написала на своей странице в Instagram.

«Я не хочу молчать (о том — ред.), что произошло со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты, включая меня, ребята очень пострадали. Мы предоставили полиции подробные отчеты», — написала она.

Позднее Кирилюк добавила, что охрана пытается представить дело так, будто бы модель ударил ее парень, а охранники, наоборот, пытались защитить девушку. Также она указала, что расположенный на пляже ночной клуб не хочет предоставлять полиции записи с камер наблюдения.

Министр культуры и туризма Турции отреагировал на инцидент в своем Twitter.

«Я осуждаю ужасное нападение в Чешме в пятницу вечером, этого не должно быть в туристическом районе, особенно в отношении женщины», — написал министр.

Сейчас идет расследование инцидента.

О Кирилюк известно, что она родилась в Украине. Модельную карьеру начала в 18 лет в США. Дария основала и продвигает собственный бренд по производству экологических товаров как замену вредных для природы аналогов, в частности пластиковых пакетов, соломинок для напитков и тому подобное. Работала в США, Италии, Франции, Германии.

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