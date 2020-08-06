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Взрыв в Бейруте: более 30 украинцев нуждаются в помощи
В Посольство Украины в Бейруте обратились три украинские семьи, заявившие о значительном повреждении их жилья в результате прогремевших 6 августа взрывов, а еще 30 граждан Украины попросили о денежной помощи от государства. Об этом на онлайн-брифинге в МИД Украины 6 августа заявил министр Дмитрий Кулеба.
По его словам, все заявления приняты в работу.
«В посольство Украины в Ливане обратились три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их квартир в результате взрыва. Одна гражданка сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она понесла. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан», — сказал министр, которого цитирует Укринформ.
По его словам, по состоянию на 9:00 6 августа в посольстве не располагали данными о погибших или раненых гражданах Украины в результате взрывов, также не подтвердилась информация о возможном наличии граждан Украины на двух грузовых судах, прибывших из Украины в порт Бейрута.
Напомним, два последовательных взрыва в порту Бейрута, прогремевшие 4 августа, унесли жизни по меньшей мере 135 человек. Еще около 5 000 получили ранения различной степени тяжести. По оценкам городских властей, примерно 300 тысяч жителей остались без крыши над головой. Правительство Ливана оценивает ущерб примерно в 4 миллиарда долларов.159
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