27.53 / 27.76 32.36 / 32.88
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Взрыв в Бейруте: более 30 украинцев нуждаются в помощи

15:42 6 августа 2020
Последствия взрывов

В Посольство Украины в Бейруте обратились три украинские семьи, заявившие о значительном повреждении их жилья в результате прогремевших 6 августа взрывов, а еще 30 граждан Украины попросили о денежной помощи от государства. Об этом на онлайн-брифинге в МИД Украины 6 августа заявил министр Дмитрий Кулеба.

По его словам, все заявления приняты в работу.

«В посольство Украины в Ливане обратились три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их квартир в результате взрыва. Одна гражданка сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она понесла. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан», — сказал министр, которого цитирует Укринформ.

По его словам, по состоянию на 9:00 6 августа в посольстве не располагали данными о погибших или раненых гражданах Украины в результате взрывов, также не подтвердилась информация о возможном наличии граждан Украины на двух грузовых судах, прибывших из Украины в порт Бейрута.

Напомним, два последовательных взрыва в порту Бейрута, прогремевшие 4 августа, унесли жизни по меньшей мере 135 человек. Еще около 5 000 получили ранения различной степени тяжести. По оценкам городских властей, примерно 300 тысяч жителей остались без крыши над головой. Правительство Ливана оценивает ущерб примерно в 4 миллиарда долларов.

159

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дезинфекция

Карантин могут усилить еще в четырех областях

Зеленский

У Зеленского есть слабое место, и Кремль решил по нему ударить, — политтехнолог

команда КВН

Отказ команды КВН из Беларуси ехать на выступление в Крым: история получила продолжение

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева похвасталась отрицательным результатом теста на коронавирус

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер