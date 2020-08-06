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Мир

Путин не будет президентом до 2036 года, — Лукашенко

19:04 6 августа 2020
Путин и Порошенко

Президент России Владимир Путин, сроки президенства которого обнулились в соответствие с поправками в Конституцию РФ, не будет держаться за президентское кресло до 2036 года.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Никогда не будет Путин президентом до 2036 года, я вам 100 процентов гарантирую. Все зависит от обстановки и лучше она не будет», — сказал Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, Путин обязательно найдет человека, который заменит его на посту и будет продолжать политику, которую глава Кремля проводит на протяжении всего срока нахождения его у власти.

Напомним, приближенный к Кремлю главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что возможным преемником Владимира Путина на посту президента РФ является заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, а в «резерве» держат директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

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