"Абсолютно лояльный человек": Венедиктов назвал наиболее вероятного преемника Путина

Мир

Вхожий в кремлевские коридоры главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что возможным преемником Владимира Путина на посту президента РФ является заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, а в «резерве» держат директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Особо лестных слов в его устах удостоился Медведев.

«Он абсолютно лояльный, преданный человек. Путин так считает. И вот спроси меня, кого он будет выбирать преемником сегодня, я бы сказал, что он выбирает между четырьмя людьми, в которые входит Дмитрий Анатольевич на первой позиции», — сказал Венедиктов.

По его мнению, помимо Медведева российские власти держат «в резерве» Нарышкина. О том, что он также является возможным преемником Путина, свидетельствует то, что он полностью выведен из-под критики.

«Кто позволит себе критиковать главу разведки?» — сказал Венедиктов.

Напомним, что 1 июля в России завершилось голосование по поправкам к Конституции, которое ознаменовало «обнуление» сроков главы государства Владимира Путина. Теперь он может оставаться при власти до 2036 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в эксклюзивном интервью нашему изданию старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Андрей Илларионов, некогда бывший советником Путина, рассказал, что Владимир Путин не управляет единолично государством, в этом ему активно «помогают» люди из ближайшего окружения, которых объединяют общие взгляды на многие вопросы политической, экономической, внешнеполитической повестки дня, а также принадлежность к «Корпорации» — сообществу сотрудников ФСБ-КГБ. В то же время известный бизнесмен Дмитрий Потапенко уверен, что власть в России сосредоточена руках десяти кланов, а Путин просто самый сложный игрок.

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