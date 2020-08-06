Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке (фото, видео)

В четверг, 6 августа, во французском городе Гавр произошел захват заложников. Три дня назад террорист угрожал взорвать в Киеве отделение банка в бизнес-центре.

Во Франции вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников также в отделении банка, сообщает французское издание Lefigaro.

Предварительно, захватчик взял в заложники 5 человек. По информации французского радио France Info, у захватчика может быть пояс со взрывчаткой. Он требует мотороллер, чтобы сбежать.

Для освобождения заложников мобилизованы все полицейские силы города. Захваченное банковское отделение находится вблизи городского полицейского участка.

По данным правоохранителей, информация о травмировании заложников пока не поступала.

Prise dotages au #Havre: de nouveaux véhicules blindés du raid arrivent sur place. pic.twitter.com/gDTuvfjKq5 — MC Nouvellon (@macha_mcn) August 6, 2020

Напомним, в конце июля в Луцке мужчина 12 часов удерживал заложников в автобусе, угрожая им взрывом. Суд арестовал его до 18 сентября без права внесения залога.

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