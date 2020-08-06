- 21:01 Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке
- 20:23 Минск не выдаст «вагнеровцев» Киеву, пока Украина не докажет их вину, — Лукашенко
- 20:03 Одесский фермер выращивает уникальные ягоды и собирает обильные урожаи
- 20:01 «Все идет по плану»: адвокаты Ефремова и потерпевших выступили с интригующими заявлениями
- 19:53 Венедиктова обсудила с генпрокурором Беларуси вопрос экстрадиции "вагнеровцев": детали беседы
- 19:38 «Украина не хотела защищать свой кусок земли»: Лукашенко сделал громкое заявление о Крыме
- 19:36 «Володя хороший, но его жаль»: Лукашенко заявил, что Зеленскому не хватит времени изменить Украину
- 19:31 Украинский футболист умер в 22 года
- 19:04 Путин не будет президентом до 2036 года, — Лукашенко
- 18:59 Центры занятости в Украине возобновляют личный прием граждан: что важно знать
- 18:47 В страшной аварии на Столичном шоссе в Киеве погибли три человека: первые детали и фото трагедии
- 18:31 В порту под Одессой лежит под открытым небом в 4 раза больше нитрата аммония, чем было в Бейруте
Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке (фото, видео)
В четверг, 6 августа, во французском городе Гавр произошел захват заложников. Три дня назад террорист угрожал взорвать в Киеве отделение банка в бизнес-центре.
Во Франции вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников также в отделении банка, сообщает французское издание Lefigaro.
Предварительно, захватчик взял в заложники 5 человек. По информации французского радио France Info, у захватчика может быть пояс со взрывчаткой. Он требует мотороллер, чтобы сбежать.
Для освобождения заложников мобилизованы все полицейские силы города. Захваченное банковское отделение находится вблизи городского полицейского участка.
По данным правоохранителей, информация о травмировании заложников пока не поступала.
Prise dotages au #Havre: de nouveaux véhicules blindés du raid arrivent sur place. pic.twitter.com/gDTuvfjKq5— MC Nouvellon (@macha_mcn) August 6, 2020
Напомним, в конце июля в Луцке мужчина 12 часов удерживал заложников в автобусе, угрожая им взрывом. Суд арестовал его до 18 сентября без права внесения залога.
22
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
Ветер: 2 м/с В
Давление: 752 мм