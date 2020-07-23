Захват заложников в Луцке: суд определился с мерой пресечения для Кривоша (видео)

Луцкий горрайонный суд отправил под арест на два месяца Максима Кривоша, который накануне захватил автобус с пассажирами и удерживал их около 12 часов.

Как сообщает «Громадське», Кривоша арестовали до 18 сентября без права внесения залога. Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Сам подозреваемый заявил, что подавать апелляцию не планирует. И пообещал, что «перформанс» продолжится.

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