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Происшествия

Захват заложников в Луцке: суд определился с мерой пресечения для Кривоша (видео)

16:56 23 июля 2020
Максим Кривош

Луцкий горрайонный суд отправил под арест на два месяца Максима Кривоша, который накануне захватил автобус с пассажирами и удерживал их около 12 часов.

Как сообщает «Громадське», Кривоша арестовали до 18 сентября без права внесения залога. Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Сам подозреваемый заявил, что подавать апелляцию не планирует. И пообещал, что «перформанс» продолжится.

Все новости, связанные с чрезвычайным происшествием в Луцке 21 июля, читайте в спецтеме на сайте «ФАКТОВ».

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