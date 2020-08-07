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Взрывы в Бейруте: полиция задержала директора порта и 15 его подчиненных

2:48 7 августа 2020
Взрывы в Бейруте

Директор морского порта Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв, оказался в числе задержанных в связи с трагедией лиц.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что военный судья, ведущий расследование по факту взрыва, сообщил, что допрошены были 18 человек, включая сотрудников порта и таможни.

Издание пишет, что в то время как следователи сосредотачиваются на портовых чиновниках, многие ливанцы прямо возлагают вину на политическую элиту, коррупцию и бесхозяйственность, «которые еще до катастрофы поставили страну на грань экономического коллапса».

«Кабинет министров ранее предупреждал агентство безопасности о том, что склад взрывоопасных химикатов, хранящийся в порту, представляет опасность. Этот отчет может вызвать вопросы о пренебрежении на высоком уровне», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте прозвучали мощные взрывы. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 138 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Ранее «ФАКТЫ» писали, правительство Ливана оценивает ущерб от взрывов примерно в 4 миллиарда долларов.

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