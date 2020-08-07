В США Сенат одобрил инициативу о запрете приложения TikTok для госорганов

Сенат Конгресса США в четверг одобрил законопроект о запрете для госорганов страны соцсети TikTok, американское подразделение которой пытается приобрести Microsoft и ряд других компаний.

Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа США.

Решение было принято единогласно. Сенаторы считают, что приложение якобы может представлять серьезную угрозу национальной безопасности США. По их версии, компания — владелец TikTok пекинская ByteDance — собирает данные американцев, которые могут быть использованы при кибератаках против США.

Ранее аналогичную поправку в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) приняла Палата представителей Конгресса США. Как отмечает The Hill, пока неясно, нужно ли утверждение законопроекта комиссией обеих палат для согласования деталей, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, что 3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что американская корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов. 31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, сколько зарабатывают украинские топ-блогеры в ТikTok.

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