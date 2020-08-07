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Мир

Дуда пообещал заняться вопросом территориальной целостности Украины в 2022 году

4:04 7 августа 2020
Дуда Анджей

Победивший на президентских выборах в Польше Анджей Дуда принес в четверг, 6 августа, присягу на второй срок президентства.

Торжество состоялось в доме Сейма на сессии Национального собрания, говорится в сообщении на сайте «Польского радио».

В своей иннаугурационной речи политик напомнил, что в 2022 Польша возглавит ОБСЕ, и во время своего председательства будет делать акцент, «на силе права, а не на праве силы», а также на достижении мира с помощью международного права.

«Это важная задача на будущее, которое никогда не заканчивается. Это задача, которую должно вернуть полный суверенитет и территориториальную целостность нашему соседу — Украине», — отметил президент Польши.

Также Дуда заявил, что Польша должна укреплять свою безопасность, путем модернизации вооруженных сил и усилением кооперации с силами союзников, особенно — армией США.

«Мы должны действовать в направлении укрепления евроатлантического связи и Североатлантического альянса. Это важная задача на будущее, которое, надеюсь, будет всегда действенным», — почеркнул Дуда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что весной текущего года Польша приняла новую стратегию национальной безопасности, в которой указывается, что основной внешней угрозой для страны является агрессивная политика России.

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