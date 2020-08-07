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В России разразились угрозами ядерного удара в случае любой ракетной атаки врага
Руководство Генштаба Вооруженных сил России публично заявило, что при любой ракетной атаке на территорию РФ, российская армия может применить ядерное оружие против противника в соответствие в доктриной, подписанной Путиным.
В газета «Красная звезда», официальном органе Минобороны РФ, говорится, что при получении российской разведкой достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников, Кремль намерен задействовать ядерный потенциал.
Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении. Поэтому любая атакующая ракета, независимо от типа ее оснащения (ядерного или неядерного), будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением.
В статье говорится, что старт ракеты в сторону РФ определяется как попытка «уничтожения России как государства».
Масштаб ответного удара будет определяться после того, как власти РФ в автоматическом режиме получат информацию о старте ракеты.
Решение о применении ядерного оружия принимает исключительно российский президент.
Руководство РФ объясняет свои действия тем, что за последние годы ситуация в мире существенно обострилась «в связи с действиями американского руководства по планомерному разрушению системы международной безопасности».
«Официальные взгляды Российской Федерации на ядерное сдерживание в современных условиях были публично продекларированы 2 июня 2020 года в „Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания“. Необходимо подчеркнуть, что появление документа такого уровня в публичном пространстве произошло впервые за всю историю Советского Союза и Российской Федерации как его правопреемника», — говорится в статье.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Владимир Путин не будет президентом до 2036 года, но его преемник будет продолжать политику, которую глава Кремля проводит на протяжении всего срока нахождения его у власти.155
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