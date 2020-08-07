В Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы

В ночь на пятницу, 7 августа, в Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Минздрава Максим Степанов. «Сделали три операции: пересадку сердца, пересадку почки и третья операция — человеку пересадили почку и поджелудочную. Трансплатнация поджелудочной железы была сделана впервые», — сказал министр и добавил, что вопросы трансплантации являются в стране «сверхприоритетными».

На видео — с 15:25.

Эксклюзивное интервью с пациентом, которому в Украине пересадили донорское сердце, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Иллюстративное фото.

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