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В Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы
В ночь на пятницу, 7 августа, в Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.
Об этом на брифинге сообщил руководитель Минздрава Максим Степанов. «Сделали три операции: пересадку сердца, пересадку почки и третья операция — человеку пересадили почку и поджелудочную. Трансплатнация поджелудочной железы была сделана впервые», — сказал министр и добавил, что вопросы трансплантации являются в стране «сверхприоритетными».
На видео — с 15:25.
Эксклюзивное интервью с пациентом, которому в Украине пересадили донорское сердце, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Иллюстративное фото.25
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