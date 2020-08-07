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В Беларуси звукорежиссеров судят за песню Цоя «Перемен» на провластном концерте
В Беларуси, где стартовало досрочное голосование на выборах президента, назначенных на 9 августа, задержали и судят звукооператоров, которые на концерте, которым власти заменили оппозиционный митинг, включил песню Виктора Цоя «Перемен».
Как сообщает «Медиазона», заседания, на котором поочередно будут судить Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, пройдут в суде Центрального района Минска.
Первым судят Галанова. Звукооператору инкриминируют мелкое хулиганство и неповиновение требованию должностного лица.
«6 августа 2020 года Галанов, находясь на площадке у фонтана Киевского сквера имея умысел на нарушение общественного порядка, умышленно сорвал проведение запланированного праздничного концерта, что выразилось в прекращении концерта», —заявила судья.
А «Немецкая волна» показала видео, снятое во время концерта в Минске.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по Беларуси прокатилась волна протестных митингов, участников которых отдают под суд.78
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
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