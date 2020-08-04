В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента

Во вторник, 4 августа, в Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно, выборы назначены на 9 августа.

Избирательные участки работают с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00, передает агенство «Белта».

Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов.

Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. При себе избирателю необходимо иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета, служебного удостоверения работника госоргана, водительских прав, пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету.

Напомним, в конце июня, чуть больше, чем за месяц до президентских выборов, рейтинг действующего главы государства не превышал 5 процентов. В стране проходили акции протеста против Лукашенко. Митинги оппозиционерки Светланы Тихановской собирали тысячи людей. 29 июля под Минском задержали отряд бойцов частной военной компании «Вагнер», который по информации спецслужб Беларуси, прибыл, чтобы дестабилизировать обстановку в стране накануне выборов.

История с арестом 33 боевиков «вагнеровцев» в Беларуси за несколько дней до проведения президентских выборов остается одной из главных тем обсуждения в европейских СМИ. Некоторые эксперты считают, что Лукашенко решил «разыграть» карту российских наемников для того, чтобы «обвинить оппозицию в подготовке массовых беспорядков».

Между тем, российский политолог Андрей Пионтковский уверен, что в Кремле разочаровались действующим президентом Беларуси, и его стараются убрать как из политики, так и из жизни.

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