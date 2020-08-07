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Путин лично пообщался с Лукашенко о судьбе "вагнеровцев", хотя Кремль заявлял, что не имеет к ним отношения
После того, как президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко общались по поводу задержанных под Минском наемников из ЧВК Вагнера, лидер Беларуси обсуждал этот же вопрос и с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве.
«Лукашенко и Путин уже помирились. Опять братья. Крайней назначили Украину. Ай да батька», — пишет он на своей страничке в соцсетях и цитирует сообщение пресс-службы Кремля о разговоре Лукашенко и Путина.
Так, в Кремле по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко заявили, вопрос боевиков ЧВК Вагнера будет урегулирован «в духе взаимопонимания». «Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений», — говорится в сообщении.
Напомним, что сразу же после задержания «вагнеровцев» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что знать ничего не знает — мол, в России ЧВК де-юре не существуют.
А в росСМИ вышла публикация об «украинском следе» в истории с задержанием наемников под Минском. Мол, то была спецоперация СБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко заявил, что официальный Минск не выдаст Украине боевиков из ЧВК Вагнера, пока их вина не будет доказана.23
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