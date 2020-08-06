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Минск не выдаст «вагнеровцев» Киеву, пока Украина не докажет их вину, — Лукашенко
Минск не выдаст задержанных в Беларуси россиян из ЧВК «Вагнера», пока не будет доказана их вина.
Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, есть международные отношения и генпрокуроры Беларуси, Украины и России работают по всем вопросам.
«Пока не будет доказательств вины задержанных, никто никого выдавать не будет. А доказать вину должно то государство, которое запрашивает», — отметил глава Беларуси.
Лукашенко уточнил, что об этом он сегодня сказал и президенту Зеленскому.
Говоря в целом о задержании россиян на территории Беларуси, Лукашенко заявил, что «это не просто обидно, это недопустимо и противно, особенно если это происходит со стороны твоих родных друзей».
Бацька сказал, что Киев предупредил Минск о проникновении с юга еще одной группы «боевиков», но он не верит, что они все еще в Беларуси.
Напомним, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с генпрокурором Беларуси вопрос экстрадиции «вагнеровцев».136
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