Минск не выдаст «вагнеровцев» Киеву, пока Украина не докажет их вину, — Лукашенко

Минск не выдаст задержанных в Беларуси россиян из ЧВК «Вагнера», пока не будет доказана их вина.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, есть международные отношения и генпрокуроры Беларуси, Украины и России работают по всем вопросам.

«Пока не будет доказательств вины задержанных, никто никого выдавать не будет. А доказать вину должно то государство, которое запрашивает», — отметил глава Беларуси.

Лукашенко уточнил, что об этом он сегодня сказал и президенту Зеленскому.

Говоря в целом о задержании россиян на территории Беларуси, Лукашенко заявил, что «это не просто обидно, это недопустимо и противно, особенно если это происходит со стороны твоих родных друзей».

Бацька сказал, что Киев предупредил Минск о проникновении с юга еще одной группы «боевиков», но он не верит, что они все еще в Беларуси.

Напомним, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с генпрокурором Беларуси вопрос экстрадиции «вагнеровцев».

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