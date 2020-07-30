"А что такое ЧВК "Вагнера"?": у Путина отличились дерзким заявлением о задержанных в Беларуси наемниках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в РФ частные военные компании (ЧВК) находятся вне закона, а об их существовании он якобы не слышал.

Так Песков прокомментировал заявление белорусской о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК «Вагнера».

«А что такое ЧВК „Вагнера“? В России де юре такого понятия, как ЧВК, нет», — сказал Песков журналистам. «Есть частные охранные предприятия, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет», — уточнил уточнил он.

Напомним, группа неизвестных прибыла в Минск в ночь на 25 июля, поселилась в гостиницу, а 27 июля переехала в один из санаториев Минского района. Все они отличались «нехарактерным для российских туристов поведением»: спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Мужчины были одеты в стиле «милитари», они небольшими группами изучили территорию санатория и прилегающие районы.

Уже известно, что среди задержанных в Беларуси наемников ЧВК «Вагнера» есть те, кто участвовали в боевых действиях на Донбассе и внесены в базу сайта «Миротворец» как наемники.

После появления сообщений о задержании в Беларуси членов иностранной частной военной компании Вагнера Государственный пограничный комитет принял решение усилить оперативное прикрытие государственных границ.

Фото dw.com/

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