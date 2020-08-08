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Выборы в Беларуси: вместе с супругой задержан член штаба Тихановской
В преддверии намеченных на 9 августа в Беларуси выборов в Минске задержали доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Андрея Смоленчука, который должен был в день выборов работать на избирательном участке наблюдателем.
Вместе со Смоленчуком задержана и его супруга Жанна Мякиш, передает TUT.by.
Издание ссылается на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину. По ее словам, их задержали недалеко от выхода из офиса, причина задержания пока не известна. Задержанных увезли в РУВД Заводского района Минска.
Издание напоминает, что днем ранее на выходе из посольства Литвы была задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Мороз. Через некоторое время ее отпустили, а Министерство внутренних дел Беларуси опровергло информацию о задержании и заявило, что Мороз забирали в отделение милиции для разъяснительной беседы.
Напомним, что выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. В ЦИК зарегистрировали 5 кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пятницу, 7 августа, в центре Минска власти разогнали акцию велосипедистов, которых бросали в автозаки прямо с их двухколесными конями.8
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